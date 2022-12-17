冷到破紀錄！周末大陸將有20多省可能被「凍哭」
入冬以來第二波寒潮正襲擊中國大陸。中國氣象局旗下的中國天氣網預估，17日至18日，大陸近九成國土最低氣溫將降至0℃以下，上海、浙江、福建、廣東等地部分地區低溫可能接近甚至打破12月中旬同期最低紀錄。中國天氣網還特別推出「全國凍哭預警地圖」，提醒大陸民眾注意保暖。
中國天氣網氣象分析師張娟表示，這股寒潮製造大風降溫的實力非常強，北方寒冷乾燥多大風，內蒙古、黑龍江局部地區將出現-40℃的極寒天氣；南方也將先後遭遇「濕冷+乾冷」套餐，最低氣溫0℃線直達雲南東北部、廣西北部、廣東中北部至福建西部一帶，多地可能「冷到破紀錄」。
中國氣象局指出，這波寒潮來勢洶洶。預計18日上午，最低氣溫0℃線將位於廣西北部、廣東中北部至福建南部一帶，上海、浙江東部、福建東部和南部、廣東東部和南部等地，最低氣溫將接近或突破歷史同期極值。
值得注意的是，這次寒潮過程深入南下，甚至連雲南、海南等地也會受到影響
中國天氣網提醒，這股寒潮「凍哭」屬性極高，如需外出務必做好防寒保暖工作。此外，部分地區民眾還需關注雨雪天氣給交通造成的不利影響，注意交通安全。
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