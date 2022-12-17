大陸三階段恢復國內航空 明年1月底回升至疫情前88%

持續升高的疫情無礙於北京當局持續推動經濟運行回復常態。大陸民航局近日公布「安全有序恢復航空運輸市場的工作方案」，擬定分三階段逐步恢復國內航空運行。

根據該方案，第一階段為即日起至2023年1月6日，以2019年日均客運航班量的70%為基數進行恢復。最高日航班量不超過1萬1,280班，其中國內客運航班不超過9,280班；

第二階段為2023年1月7日至2023年1月31日，以2019年日均客運航班量的88%為基數進行恢復，該階段最高日航班量不超過1萬3,667班，其中國內客運航班不超過1萬1,667班；

第三階段為2023年2月1日至2023年3月25日，與第二階段持平，行業處於穩定恢復期。

財新網引述大陸民航局相關人士說法指出，該方案的最重要目的及最基本原則是確保航空安全，因為前期市場持續低位運行，近期迎來快速提升，「因此安全是第一位的」。

此外，該方案並強調，對全貨運航班（包括客改貨航班）不進行限制，以確保航空貨運產業鏈供應鏈穩定，尤其要確保在應對疫情高峰期間的醫療藥品物資調運工作。

飛航數據顯示，12月以來，大陸全國客運航班從低點迅速恢復。目前已從早前每天不到3,000班恢復到7,000班以上，半個月內航班增加逾一倍以上。

但線上旅遊平台「去哪兒」的數據顯示，12月7日以來，大陸春運期間（2023年1月7日至21日）機票預訂量大幅增長，較前一周暴增近8.5倍，大陸航空公司恐需為即將到來的春運做好準備。