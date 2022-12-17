美獲陸審計資料 中概股摘牌風險降

美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）十五日聲明，美方首獲全面審計中資企業權限，市場解讀這有助降低約兩百家中概股的摘牌風險。中國證監會昨回應稱，自簽署中美審計監管合作協議以來，雙方合作展開一系列檢查和調查活動，各項工作進展順利，強調中美一定能找到可行的合作路徑。

二○二○年瑞幸咖啡被揭露財務造假後，美國通過「外國公司問責法」，要求所有在美上市的企業披露審計紀錄予以檢視，使得超過兩百家中概股面臨摘牌風險。

而後，中國證監會、財政部與美國PCAOB簽署中美審計監管合作協議，後者完成九到十一月在香港，對中資公司的首輪現場審計工作後，十五日發聲明稱，確定首次獲得全面檢查和調查總部設於中國大陸及香港的註冊會計師事務所的權限，但也強調此工作「只是開始而非結束」，預告明年初恢復定期調查，若遇中方阻撓，PCAOB將考慮別的決定。

對於上述聲明，是否代表對中企在美上市釋放積極信號？中國證監會昨表示，歡迎美國監管機構基於監管專業考慮重新作出的認定。中方一貫主張透過監管合作機制解決跨境上市審計監管問題，並稱合作過程中，雙方充分溝通協調，美方通過中方監管部門獲取審計底稿等文件，在中方協助下對會計師事務所相關人員開展訪談和問詢。

外資機構普遍認為，該舉措是正面訊號。瑞信發表研究報告指出， PCAOB決定消除中概股迫在眉睫的退市風險，即使美國審計監管機構為進一步行動留下空間，但美方口吻大致是積極的。對於美方規劃進行定期審計檢查，該行認為這會是長期做法；花旗報告也稱，PCAOB舉動對中概股是正面訊號。