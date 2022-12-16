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病毒學家：大陸有必要監控疫情 避免重症與死亡高峰

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中國大陸近日染疫情況持續飆升，有專家認為應該監控數據防止壓倒醫療系統。圖為此前上海臨港方艙醫院的醫護人員在交換老年患者的病情。（新華社）
中國大陸近日染疫情況持續飆升，有專家認為應該監控數據防止壓倒醫療系統。圖為此前上海臨港方艙醫院的醫護人員在交換老年患者的病情。（新華社）

自14日取消無症狀感染者數據後，大陸衛健委每日通報的疫情數據，已經不再是外界衡量中國大陸疫情程度的重要參考指標。有病毒學家認為，大陸官方還是要監控疫情數據，以避免重症與死亡高峰，進一步壓倒醫療系統。

據澎湃新聞報導，德國埃森大學病毒所教授、中科院武漢病毒所客座研究員陸蒙吉認為，新冠疫情的特殊性在於，從感染到發生重症、死亡有一個時間差。等到發生重症和死亡人數很多的時候，已經晚了，「重症和死亡波在兩個星期內會直線上升」。

陸蒙吉提到，應該要通過檢測感染的數字增加，預測後面會不會出現重症和死亡。在感染數值達一定量的時候，必須從不同層次進行嚴格控制，特別是控制公共場所的人流，才能避免重症和死亡高峰的出現。

其背後的原因在於，重症和死亡的出現是不可避免的，「而是警戒線在什麼地方，這要通過新增病例來設置，主要防止壓倒醫療系統的超額病例的出現」。

針對目前中國大陸熱議的醫護人員感染是否還要上班，陸蒙吉表示，陽性的醫生只要在身體條件允許的話，可以繼續為陽性病人進行服務。目前大家最擔心的一點就是，有沒有足夠的醫生來參與醫療服務，這主要就是缺勤率。

他以德國經驗分享稱，在疫情最嚴重的時候，德國缺勤率是8%，「因為這邊醫生比較多，所以8%可以承受」。而他估計中國大陸目前缺勤率在10%左右，「但是假如說是陽性醫生繼續參與服務的話，可能缺勤率會低一些」。

陸蒙吉直言，現在中國大陸缺乏數據。他示警稱，現在不能不做監控。「在最關鍵的時刻，我認為不做的話，後面造成的影響，可能最終就讓我們走回頭路，是非常痛苦的」。

據大陸衛健委通報，16日新增本土病例2,091例，然而真正的染疫人數恐怕遠高過這個數字。中共官媒環球時報前總編輯胡錫進16日宣布自己染疫訊息時，表示周圍的人「大部分都染上了」。

德國埃森大學病毒所教授陸蒙吉認為，大陸應該監控疫情數據，避免重症與死亡高峰，並示警若不這樣做，可能最終會「走回頭路」。（圖／取自北京中國科學技術大學新創公益基金會官網）
德國埃森大學病毒所教授陸蒙吉認為，大陸應該監控疫情數據，避免重症與死亡高峰，並示警若不這樣做，可能最終會「走回頭路」。（圖／取自北京中國科學技術大學新創公益基金會官網）

疫情 德國

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