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爆發近3年最嚴重本土新冠疫情 陸政府認了經濟受影響

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大陸坦承 國內疫情反彈對11月經濟已造成一定影響

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
大陸新冠疫情持續升溫，圖為浙江一所醫院外，民眾正冒雨排隊等著做核酸。法新社
大陸新冠疫情持續升溫，圖為浙江一所醫院外，民眾正冒雨排隊等著做核酸。法新社

中國大陸正爆發近三年來最嚴重的本土新冠疫情。大陸國家發展和改革委員會（簡稱「國家發改委」）坦承，國內疫情反彈對11月經濟穩定恢復造成一定影響，消費、服務業發展受到制約，外貿進出口出現回落，製造業企業預期有所走弱。

國家發改委官網16日上午發布一篇上萬字的新聞稿：「國家發展改革委新聞發言人就當前經濟社會發展有關情況答記者問」，說明當前中國經濟概況。

儘管坦承疫情已對經濟造成一定的影響，但新聞稿依舊強調，「總的來看，我國經濟經受住了超預期衝擊因素的影響，展現出較強韌性和潛力，發展質量穩步提升，就業物價基本平穩，經濟回穩向好的趨勢沒有改變」。

國家發改委稱，下一步，將更好統籌疫情防控和經濟社會發展，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，突出做好「穩增長、穩就業、穩物價」工作，持續推進穩經濟一攬子政策和接續措施落地見效，推動經濟運行整體好轉，實現「質的有效提升」和「量的合理增長」。

此外，國家發改委還分別就擴大有效投資、推進現代物流體系建設、能源保供穩價、保持居民消費品價格穩定、擴大內需、促進居民增收、推動區域協調發展、推進更高水平對外開放等議題，闡述未來的政策方向。

針對中國經濟前景，大陸國務院副總理劉鶴15日在第五輪中國－歐盟工商領袖和前高官對話會發表書面致辭時提到，「對於明年中國經濟實現整體性好轉，我們極有信心」。

劉鶴特別指出，房地產是國民經濟的支柱產業，針對當前房市出現的下行風險，中國大陸已出台一些政策，正在考慮新的舉措，努力改善行業的資產負債狀況，引導市場預期和信心回暖。

他強調，未來一個時期，中國城鎮化仍處於較快發展階段，有足夠需求空間為房地產業穩定發展提供支撐。

疫情 房地產

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