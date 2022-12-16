澳門防疫鬆綁 台灣等地入境者取消集中隔離觀察

澳門再就防疫鬆綁，明天起取消台灣等地入境者的集中隔離醫學觀察規定，改為居家隔離醫學觀察。

澳門COVID-19感染應變協調中心今天公布，因應疫情及配合中國國務院防控聯防聯控機制「新十條」，自17日起優化由香港、台灣和外國入境者的防疫措施，由現有5天集中隔離醫學觀察及3天居家隔離醫學觀察，改為5天居家隔離醫學觀察及3天離境限制。

根據新的5+3措施，進入澳門的人，必須持有48小時內的核酸檢測呈陰性報告，以及準備適量快速抗原檢測包，但不再需要預訂澳門的醫學觀察酒店，也不必預繳核酸檢測費用。

此外，相關人士入境澳門後，自翌日起計算至第9天，期間不能經澳門前往大陸。

按照新措施，入境者在入境口岸需要接受一次核酸檢測並呈陰性才能離開，其後大致每天都要自我快篩。