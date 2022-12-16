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陸副總理：中歐投資協議來之不易 盼雙方找到推進之法

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸國務院副總理劉鶴指出，中歐投資協議歷時7年談判來之不易，相信雙方有足夠的智慧找到繼續推進的辦法。（美聯社）
大陸國務院副總理劉鶴指出，中歐投資協議歷時7年談判來之不易，相信雙方有足夠的智慧找到繼續推進的辦法。（美聯社）

大陸與歐盟工商領袖和前高官對話近日舉行，大陸副總理劉鶴指出，貿易是雙方最緊密的利益紐帶，中歐投資協議歷時七年談判來之不易、相信雙方有足夠智慧找到推進之法。

中歐投資協議2020年底完成談判，但因新疆問題，2021年5月遭歐洲議會投票凍結。據新華社消息，劉鶴提到，當前國際政治經濟形勢正在發生深刻複雜變化，不穩定、不確定、不安全因素顯著增多。在這樣的特殊背景下，中歐關係重要性尤為凸顯。

劉鶴也強調，大陸願與歐方積極拓展在經貿、綠色、數位、金融、科技等領域合作，共同維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制。今年7月第九次中歐經貿高層對話成功舉行，在諸多領域達成重要共識，雙方正在共同積極推動落實，力爭抓住機會取得更多實實在在的成果。中歐投資協定歷時七年完成談判，成果來之不易，相信雙方有足夠的智慧找到繼續推進的辦法。

對於明年經濟情況，劉鶴稱對實現「整體性好轉」極有信心。他表示，房地產是國民經濟的支柱產業，針對當前出現的下行風險，已推出一些政策，「正在考慮新的舉措」，努力改善行業的資產負債狀況，引導市場預期和信心回暖。「未來一個時期，中國城鎮化仍處於較快發展階段，有足夠需求空間為房地產業穩定發展提供支撐」。

此外，大陸駐歐盟使團團長傅聰則在致詞中指出，中歐應共同努力，確保產業鏈供應鏈穩定暢通，共同反對以安全之名搞「脫鉤斷鏈」和保護主義。他強調，陸方理解歐方對經濟韌性的關切，但反對因為政治因素，特別是意識形態因素干擾正常經貿交往。

公開資料顯示，「中國—歐盟工商領袖和前高官對話機制」是由中國國際經濟交流中心和歐洲企業協會於2017年所建立，2022年12月15日所舉辦的是第五輪對話，共有雙方工商領袖、政府前高官30餘名代表參加，會議以視訊方式進行。

劉鶴 歐盟

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