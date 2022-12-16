美國財長葉倫會陸駐美大使秦剛：期待未來接觸

大陸駐美大使秦剛15日與美國財政部長葉倫會面，雙方同意繼續保持交往，加強宏觀政策協調。葉倫並表示期待未來與大陸的接觸。

據大陸駐美大使館官網消息，秦剛15日與葉倫（Janet Yellen）的會面，「雙方就落實中美元首峇厘島會晤重要共識以及共同關心的雙邊和多邊經濟財金問題深入交換了意見」。

消息指出，「雙方同意繼續保持交往，加強宏觀經濟政策協調及在雙邊經貿問題上的溝通，促進共同應對全球性挑戰，推動中美關係健康穩定發展」。

美國財政部官網也發布這次會面的訊息。美方表示，雙方就全球宏觀經濟和金融形勢交換了意見，作為保持溝通、共同應對跨國挑戰的一部份。葉倫並表示，她期待著與大陸未來的接觸。

彭博社日前報導，葉倫於8日參觀美國鑄幣局印刷廠時公開表示，她對訪問中國大陸持「開放態度」，期待與大陸進行「比過去一、兩年更加深入的互動」，但目前還沒有具體的計畫。但她提到，如果能與中共官員會面，將會討論債務減免議題。