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三星98項專利轉讓華為

經濟日報／ 記者葉文義／綜合報導

據韓媒The Elec 報導，三星上個月將其在美國擁有的98項專利轉讓給華為，加上2019年移交給華為的81項專利，到目前為止總共向華為轉讓了179項專利。這次轉讓的範圍包括與電信、充電、相機、顯示和其他相關的專利。

三星和華為曾在2019年簽署了一份交叉授權合約，以結束他們的專利糾紛。

有分析指出，三星和華為的專利糾紛涉及與電信有關的專利，因為交叉授權合約主要涉及5G 專利，而且其專利比華為少，三星此次轉讓給華為的專利數量可能與他們交叉授權合約中的差額價值相同。

實際上，自從遭遇各種打壓和分拆榮耀智慧手機品牌以來，華為一直在增加其專利許可收入。據IT之家報導，華為近期宣布與 OPPO 廣東移動通信有限公司就5G標準等必要專利技術簽訂全球專利交叉授權合約後，華為還和三星集團就各自的標準必要專利包達成交叉授權合約。

專利交叉許可本質是一種交換，而基於專利糾紛的專利交叉許可，往往發生在勢均力敵、互有競爭的公司之間，雙方的目標是尋求一種共贏互利的平衡。業界人士認為，相關協定的達成，象徵中國大陸智慧財產權保護環境更加成熟。過去一年中，全球近20家廠商獲得了華為專利許可。

專利 廣東

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