上月消費零售總額年減5.9%

大陸國家統計局昨（15）日發布11月零售、工業及固定投資等國民經濟數據，受多地疫情頻發衝擊，全都低於市場預期。經濟學人智庫分析師徐天辰表示，防疫政策鬆綁，但短時間內經濟仍面臨消費疲弱、供應鏈擾動等一定的陣痛，11月經濟可以稱為「黎明前的黑暗」。

據統計，11月大陸全國規模以上工業增加值年增2.2%，但漲幅比10月回落2.8個百分點；社會消費品零售總額人民幣3.86兆元，年減5.9%，降幅比10月擴大5.4個百分點；前11月固定資產投資人民幣52兆元，年增5.3%，漲幅較前10個月回落0.5個百分點。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，11月是下半年以來疫情最為突出的一個月，包括11月製造業採購經理人指數（PMI）降至5月以來最低，產需兩端均走弱；出口連續兩個月回落，則顯示需正在趨勢性放緩。不過，年底前基建投資保持高速增長、製造業投資韌性較強，將應對房地產投資下滑帶來的影響，還會對工業生產形成一定支撐。

他表示，展望第4季工業生產仍有望保持4%的增長水平。這意味當前宏觀經濟中「生產強、消費弱」的特徵明顯，接下來著重提振居民消費，將是推動供需兩端高水平循環的關鍵。

紅塔證券分析，更需關注的是，此前一直支撐消費的汽車分項也開始轉負了。11月汽車零售額年減4.2%。除多地封控隔離措施導致汽車銷售受阻以外，新能源車滲透率進入短期瓶頸及前期積累的購車需求逐步釋放完畢，也拖累了汽車消費。

外出受限疊加預期不穩，還體現在了地產銷售上。地產銷售不起來，地產產業鏈上的消費像家具、建材、家電等消費也會比較低迷。如家用電器和音像器材類零售額年減17.3%、家具類零售額年減4.0%、建築及裝潢材料類零售額年減10.0%。當前疫情防控已經鬆綁，不過專家預估，12月疫情防控放鬆後多民眾還是選擇居家，消費提振仍不太理想。