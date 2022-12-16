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陸一線城房價 漲幅回落

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸國家統計局15日公布11月70個大中城市房價數據，一線城市漲幅回落，二線城市行情也下滑。（中新社）
大陸國家統計局15日公布11月70個大中城市房價數據，一線城市漲幅回落，二線城市行情也下滑。（中新社）

大陸國家統計局昨（15）日公布11月70個大中城市銷售價格數據，各線城市商品住宅銷售價格月增率下降，一線城市年增率漲幅回落、二三線城市年增率跌勢趨緩。其中，新房銷售價格較上月下降的城市有51個，比上月減少7個；二手房銷售價格較上月下降城市有62個，與上月相同。而有16城新房價格較上月上漲。

對比稍早之前，大陸第三方房產調研機構中指研究院發布「百城價格指數報告」指出，受經濟下行壓力、多地疫情反覆等因素影響，11月百城房價跌幅擴大，房價尚未觸底。

大陸國家統計局城市司首席統計師繩國慶指出，11月一線城市新房和二手房銷售價格月增率分別下降0.2%和0.4%，降幅比上月均擴大0.1個百分點；二線城市新房和二手房銷售價格月增率分別下降0.2%和0.4%，降幅比上月均收窄0.1個百分點。

從年增率來看，新房和二手房銷售價格年增率下降城市分別有51個和64個，個數均與上月相同。其中，一線城市新房和二手房價格年增了分別上漲2.5%和1.2%，漲幅比上月均回落0.1個百分點；二線城市新房銷售價格年減1.2%，降幅較上月收窄0.1個百分點；二手房銷售價格年減3.2%，降幅與上月相同。

中原地產首席分析師張大偉指出，當下大部分政策利好對於市場的影響主要是穩定企業融資，但對於購房者信心的恢復影響不大。

二手房 一線城市

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