第九屆台青嶺南行　深入廣東清遠領略少數民族

第九屆台灣青年嶺南行-少數民族體驗之旅14日在清遠連南啟動，兩岸嘉賓和青年共計50人在三江源演藝廣場出席開營儀式。廣東清遠市台港澳事務局局長李思真說，連南是世界唯一的排瑤集居地，是世界經典樂曲《瑤族舞曲》的故鄉，是廣東省民族風俗保存最完整、民族文化最濃郁的地方，盼藉此讓更多台灣青年了解大陸。

台灣青年嶺南行迄今已舉辦八屆，是廣東省自2014年以來，重點推動對台交流的項目之一。本屆以「走到一起來，夢想更精彩」為主題，一共設計了廣東世界遺產和非遺文化探尋營、少數民族體驗營、客家文化體驗營、潮汕文化尋根營、粵港澳大灣區科技體驗營、粵美鄉村體驗營、國防學習體驗營、海上絲綢之路文化探尋營、孫中山歷史文化探尋營、禪宗文化研習交流營等10條路線，從今年8月起到12月，一連持續4個月在廣東全省21個地級市和澳門展開。

其中，本次在清遠連南啟動的少數民族體驗之旅，就屬於少數民族體驗營的路線之一。在開營儀式後，參加的兩岸青年將前往廣東省的連山縣、連州市、英德市等地，深入當地少數民族聚居區參訪交流，親身體驗大陸少數民族民俗風情及當地特色文化。

李思真致辭表示，連南是世界唯一的排瑤集居地，是世界經典樂曲《瑤族舞曲》的故鄉，是廣東省民族風俗保存最完整、民族文化最濃郁的地方。

所謂「排瑤」，是指清代對廣東連南、連山兩縣部分瑤族的簡稱，又稱「八排瑤」。

李思真說，希望廣大台青制定好自己的人生規劃，用自己的實際行動融入粵港澳大灣區，來創新、創業、就業，追夢、築夢、圓夢。