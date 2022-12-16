2022廣東民企100強出爐

根據廣東省工商業聯合會（總商會）消息，2022廣東省民營企業100強榜單14日在廣州發布，正威國際集團有限公司位列榜首，華為投資控股有限公司和騰訊控股有限公司分別位列第二和第三，這三家民企2021年營業收入均超過5000億元（人民幣，下同）。

中新社報導，據悉，2022年廣東省工商業聯合會繼續開展廣東省民營企業100強調研排序，由企業自願申報並以2021年企業營業收入為基本標準，以企業會計年表為依據，經有關部門審核排序，產生了2022廣東省民營企業100強。

據了解，2022廣東省民營企業100強入圍門檻持續提高，營業收入由上一年120.59億元上升至137.46億元，增長16.87億元，升幅高達14%。其中2021年營業收入超過4000億元的企業有5家，超過1000億元的有15家，超200億元的有69家。

從百強地區分佈來看，深圳、廣州和佛山入選數目最多，分別為36家、27家和19家，共佔百強民營企業總數八成以上。從百強行業分佈來看，製造業佔比最多，有48家，批發和零售業有16家，房地產業有10家，商務服務業有7家。

值得一提的是，民企幾乎撐起了廣東經濟的半壁江山。數據顯示，2021年廣東民營經濟單位數達1476.54萬戶，同比增長10.2%。民營經濟實現增加值6.78兆元，同比增長7.8%，佔全省經濟比重54.5%。民營經濟從業人數達4525.34萬人，吸納廣東80%以上就業人口。