大陸農村自來水 普及率達到87%

中國大陸水利部14日對外公布，大陸農村自來水普及率已達到87%。

中新社報導，當天，大陸水利部對外公布2022年大陸水利基礎設施建設有關情況。據介紹，今年以來，大陸加快水利工程建設進度、一批工程發揮效益。農村供水工程已完工16196處，提升了7449萬農村人口供水保障水平，大陸農村自來水普及率達到87%，比年度目標提高了2個百分點。

大陸水利部農村水利水電司司長陳明忠表示，水利部會同各地加快農村供水工程建設，持續提升農村供水保障水平。截至12月初，各地共完成農村供水工程建設投資918億元人民幣，完成工程建設1.6萬處，吸納農村勞動力就業33.2萬人。

他表示，大陸飲水安全脫貧攻堅成果得到鞏固，強化農村飲水狀況全面排查和動態監測，已排查並推動累計解決389萬農村人口飲水不穩定問題。組織對150個縣近5000戶用水戶開展了暗訪檢查，其中脫貧戶佔到25.5%，及時發現問題、解決問題，堅決守住了供水安全底線。

此外，大陸水利部會同發展改革委、財政部、鄉村振興局印發《關於加快推進農村規模化供水工程建設的通知》，指導各地加快規模化供水工程建設，經過大力推動，截至12月初，農村規模化供水工程已建設完工1852處，規模化供水工程覆蓋農村人口的比例達到56%，比年度目標提高了2個百分點。

「下一步，水利部將繼續強化督導調度，在超額完成今年農村供水各項目標任務的基礎上，統籌謀劃好明年工作，確保農村供水保障水平持續得到提升。」陳明忠說。