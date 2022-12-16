大陸-東協河口 跨境電商首票出口

根據昆明海關消息，近日一票重24噸、貨值15萬元（人民幣，下同）的蒙自石榴在中國--東協（河口）跨境電商園區報關，並經河口公路口岸出口。這標誌著中國─東協（河口）跨境電商園區首票跨境電商貨物順利出口。

中新社報導，據瞭解，這批蒙自石榴採用「9710」通關模式報關，全稱「跨境電子商務企業對企業直接出口」。該模式申報手續非常便捷，通過線上平台與境外企業達成交易後，用跨境物流將貨物直接出口送達境外企業即可，極大壓縮了貨物流通和周轉周期。

中國─東協（河口）跨境電商園區是雲南省積極推動一帶一路高質量發展，依託面向南亞東南亞輻射中心區位優勢打造的集產品、倉儲、物流、融資、財稅服務等多功能為一體的電商生態園。目前園區已實現跨境電商業務進出口裝卸、集中查驗、轉關監管、檢疫處理等通關業務一站式辦理。

中國─東協（河口）跨境電商園區首票跨境電商貨物的順利出口，不僅為中越兩國經貿往來開闢了新管道，也為外貿企業轉型升級帶來新機遇。昆明海關等相關部門計劃支持鼓勵企業在境外建設出口產品公共海外倉和海外運營中心，在中國（雲南）自由貿易試驗區紅河片區建設邊境倉，助推河口跨境電商業務高質量發展，助力一帶一路建設。