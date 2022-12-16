京港深化合作綠色絲路 設創服基地

14日，第二十五屆北京·香港經濟合作研討洽談會（京港洽談會）在北京開幕，同時在香港設立分會場。

中新社報導，香港貿易發展局主席林建岳在開幕式上表示，香港一直緊緊把握背靠大陸、聯通世界的優勢，參與國家的發展，協助大陸企業及資金「引進來、走出去」，以及為大陸提供來往世界各地的視窗。多年來，京港兩地合作無間，近年更一起並船出海走進一帶一路市場，特別是在高新科技、醫療健康、金融與服務業、文化產業、城市建設和管理、物流等領域攜手前行，推進更廣更深的合作。

本屆京港洽談會在服務業開放、創新合作、數位經濟等三大板塊開展9項專題活動。當日舉行的京港攜手共建一帶一路專題活動上，北京市政府副秘書長王文傑指出，北京和香港立足大陸所需，主動融入一帶一路建設，在投資貿易、科技人文等領域合作不斷深化。

特別是2020年以來，京港合作不掉線、不停擺，持續拓展第三方市場、打造專業服務平台等領域合作。北京將繼續發揮對外開放的窗口和排頭兵作用，推動京港兩地緊抓一帶一路建設機遇、持續深化合作。

在同一場專題活動上，香港貿易發展局大陸總代表鍾永喜談到，高質量共建「綠色絲綢之路」，蘊藏巨大機遇，低碳技術輸出前景更是廣闊，京港兩地可通過深化合作，為一帶一路沿線發展提供綠色金融、綠色投資和綠色技術等全方位的支持。

為推動京港開展全面深入務實合作，搭建企業交流平台，拓寬信息交流渠道，北京綠色絲綢之路創新服務基地14日成立。

該基地將通過國際合作交流推介平台、綠色產業創新培育平台、綠色項目對接服務平台以及國際規則和產業發展研究智庫的建設，促進綠色低碳產業走出去和引進來雙向合作不斷深化。