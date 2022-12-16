上交所、深交所 IPO融資額全球一、二位

德勤中國資本市場服務部14日發布《中國大陸及香港IPO市場2022年回顧與2023年前景展望》報告稱，按照已公布的2022年全球各交易所IPO融資額，上海證券交易所和深圳證券交易所列第一第二位，香港交易所名列全球第四。

中新社報導，報告預計，2022年上海證券交易所將會有153支新股上市，募集大約3576億元（人民幣，下同）；深圳證券交易所IPO為185支，融資2093億元。此外，北京證券交易所上市新股75支，融資149億元。

德勤中國資本市場服務部華東區A股上市業務主管合夥人趙海舟稱，中國大陸證券市場受惠於持續深化的資本市場改革，例如新股發行註冊制和建立多層次的資本市場，因此儘管面對諸多挑戰，仍然能夠在2022年以IPO融資總額刷下新的紀錄。

報告對A股新股市場在2023年的前景表示樂觀，預期在上海科創板和深圳創業板推動下，將能募集更多資金，而北京證券交易所亦會於明年續推動A股市場新股數量增長。

報告稱，至年底，香港交易所大約82支新股融資1020億港元，相較去年的97支新股融資3314億港元，新股數量下跌15%、融資總額減少69％。

德勤中國資本市場服務部華東區香港上市業務主管合夥人謝明輝分析說，隨著更多中國大陸企業以H股形式於香港交易所上市，以及推出以人民幣計價的股票交易櫃檯等舉措，預期香港新股市場明年年初的表現較為放緩，隨後市場動力增強，2023年整體表現會更理想。