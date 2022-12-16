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工信數據提供境外 須安全評估

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據中國大陸工業和信息化部消息，工信部近日印發《工業和信息化領域數據安全管理辦法（試行）》。該管理辦法提出，工信領域重要數據和核心數據，確需向境外提供的，應當依法依規進行數據出境安全評估。

中新社報導，《工業和信息化領域數據安全管理辦法（試行）》作為工業和信息領域數據安全管理頂層制度文件，重點解決工業和信息化領域數據安全「誰來管、管什麼、怎麼管」的問題。

管理辦法共八章四十二條，主要內容包括界定工業和信息化領域數據和數據處理者概念，明確監管範圍和監管職責；確定數據分類分級管理、重要數據識別與備案相關要求；針對不同級別的數據，圍繞數據收集、存儲、加工、傳輸、提供、公開、銷毀、出境、轉移、委託處理等環節，提出相應安全管理和保護要求等七個方面，自2023年1月1日起施行。

管理辦法以數據分級保護為總體原則，要求一般數據加強全生命周期安全管理，重要數據在一般數據保護的基礎上進行重點保護，核心數據在重要數據保護的基礎上實施更加嚴格保護。對於不同級別數據同時被處理且難以分別採取保護措施的，採取「就高」原則，按照其中級別最高要求實施保護。

管理辦法提出，工業和信息化領域數據處理者在大陸境內收集和產生的重要數據和核心數據，法律、行政法規有境內存儲要求的，應當在境內存儲，確需向境外提供的，應當依法依規進行數據出境安全評估。

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