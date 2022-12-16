聽新聞
test
0:00 / 0:00
北京快遞加速恢復 兩天內清零積件
外地小哥馳援、開啟夜派模式、發放額外補貼...北京快遞業正在加速恢復。北京市郵政管理局明確了「兩天見到成效、一周恢復正常」的工作目標。
中新社報導，北京市郵政管理局副局長廖淩竹表示，將全力補齊快遞小哥人員缺口，督促企業加緊調派京外力量馳援北京，已計畫調派3000餘人；將全力保障最後一公里投遞，指導各企業保障網點正常運行；同時要求各快遞企業通過加薪、績效獎勵等方式，激勵快遞小哥提高到班率、加快周轉，加大快遞小哥招聘力度。
據了解，針對當前快遞末端服務存在的問題，北京市郵政管理局多措並舉制定實施強化版工作措施，明確兩天見到成效、一周恢復正常的工作目標，即兩天內現存快遞積壓件全部清零；一周內盡快補齊快遞小哥人員缺口，基本滿足全市正常投遞需求。
作為行業的大陸國家隊，中國郵政北京各區分公司組織應急突擊隊和開闢應急場地，及時組建市區兩級突擊隊，開展重點協助，提升投遞能力。
順豐針對藥品或生活必需品等緊急快件，通過同城急送、優先派送等方式進行特殊保障，目前北京區域客戶緊急保障需求量較平日增長了約300％。
12月14日下午，京東從大陸全國調集的首批1000餘名快遞小哥已陸續抵達北京，將於15日起陸續投入到北京全市的快遞配送工作中，後續還將有數百名小哥在本周內抵京。
極兔速遞通過每日補貼的形式動員快遞員正常情況下積極到班，加大招聘力度，儲備用工人員。同時，開啟夜派模式，按照各區域具體情況，適當延長派件時長，以保障快件盡快送達，做到不留隔夜件。
此外，圓通、申通、韵達、中通、德邦快遞等快遞公司都加快恢復網點運營，啟動周邊網點或周邊跨區調配人力資源，幫助緩解網點末端派送壓力，為快遞小哥發放補貼，抓緊時間派送、提升交付。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言