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安徽萬企出海 開拓市場搶訂單

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

「徽動全球」萬企百團出海行動首批行前集中動員培訓會14日在安徽合肥舉辦，40餘家安徽外向型企業負責人代表共100餘人參加。

中新社報導，安徽商務廳長方旭在會上說，開展徽動全球萬企百團行動，是助推安徽外向型企業拓市場、促合作、搶訂單的暖心之舉。

安徽省商務廳副廳長劉光介紹，徽動全球萬企百團出海行動包括「萬企出海外貿外經拓市場搶訂單」和「百團出海外資招大引強」兩項活動。其中，在萬企出海外貿拓市場搶訂單活動中，安徽省商務廳將線上線下、境內境外多層次、多管道組織展會等經貿活動。

此外，在百團出海外資招大引強活動中，安徽省商務廳將會同安徽省十大新興產業專班和各市，在2023年舉辦100場以上境外專題招商活動，全力推動重點外資項目落地。

自近期新冠肺炎疫情防控措施優化以來，安徽省各地商務部門已組織動員18家外貿企業58人赴歐美、東南亞等19個國家參加展覽、洽談等活動。出訪企業集中在材料研發、生物科技、項目建設、批發、零售等領域。

據悉，安徽省商務廳牽頭組織包機，將於12月25日開展日韓行，合肥、蕪湖、馬鞍山、滁州等50多家企業集中組團出海搶訂單。初步統計，今年12月14日至年底，安徽將有54家企業119人赴境外洽談合作。

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