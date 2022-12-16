西渡布局2新興產業 經濟總量破百億

自2019年上海南郊奉賢區西渡拉開發展大幕以來，該地區布局流體設備和人形機器人產業，經濟總量已突破百億元（人民幣，下同），稅收總量超過12億元，累計入駐企業逾萬家。

中新社報導，西渡因千年古渡口而得名。上海的母親河黃浦江，從青浦澱山湖一路向東，經過比較平坦的西渡後，形成第一個L形直角灣，一路向北到陸家嘴，直至吳淞口。因此，西渡被稱為浦江第一灣。

西渡街道黨工委書記瞿軍14日接受採訪時表示，在經濟高速發展、產業結構加快優化，稅收實現年均增長17.5％的同時，西渡全面鋪開拆違、治水、截汙，人居環境實現蝶變。瞿軍說，民眾基本實現「學有所教、病有所醫、老有所養、住有所居」。

西渡黨工委委員金葉花介紹，世界500強企業、中國大陸家紡知名品牌、大陸核電設備主要供應商等一批高科技、高品質的企業都在西渡孕育成長。今年，西渡通過深入實施淘金工程、推行鏈長制，以鏈主企業帶領，集聚更多專精特新、科技小巨人、隱形冠軍企業發展，相繼引進了多家優質外資企業。

流體設備產業和人形機器人產業是西渡重點布局兩大發展賽道。

金葉花表示，將力爭引進多個產業鏈上下游相關項目，形成占地300畝，產值超50億元的流體設備產業園區新重鎮。

同時，西渡規劃300畝轉型地塊，積極引進機器人產業鏈頭部企業，構建機器人產業生態圈。

據瞿軍介紹，西渡將聚焦新興大產業，加大招商引資力度，加快發展數位新經濟，促進西渡園區整體轉型和黃浦江岸線有序開發。

同時，西渡會深化實施淘金工程，依託區域行業龍頭企業，持續補鏈強鏈，比如推進相關企業新材料研發中心、流體智能製造產業園等產業項目，打造特色產業園中園。

據悉，在今年舉行的多個專題雲招商、雲推介、雲洽談活動中，多個總部項目合作意向已經達成。金葉花說，迄今，已引進「三園一總部」（指一個庭（園）一個總部，一個公園一個總部，一個莊園一個總部）註册企業戶數500多家，實現稅收3億多元。