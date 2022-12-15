深圳組建電子元器件和集成電路國際交易中心 發改委、商務部：支持

集微網消息，電子元器件和集成電路國際交易中心股份有限公司創立大會於今（8）日上午在深圳召開，發改委、商務部曾表示支持深圳組建電子元器件和集成電路國際交易中心。

據悉，今日在深圳創立的電子元器件和集成電路國際交易中心將於12月底正式揭牌，該國際交易中心將在近期啓動試運行，並在試運行期間開啓線上交易。據了解，交易中心位於深圳前海，注冊資本為21.28億元，由中國電子和深投控領啣發起，共計13家央企、國企和民營企業出資成立，形成國資國企主導、多種類型主體共同建設的格侷，其中中國電子信息產業集團有限公司與中國中電國際信息服務有限公司、深圳市投資控股有限公司為三大主要出資人，三家總出資額佔比達71.43%。交易中心致力於打造電子元器件、集成電路企業和產品市場準入新平台，促進上下遊供應鏈和產業鏈的集聚融合、集群發展。

今年年初國家發改委、商務部《關於深圳建設中國特色社會主義先行示範區放寬市場準入若乾特別措施的意見》中曾明確，創新市場準入方式建立電子元器件和集成電路交易平台。支持深圳優化同類交易場所佈侷，組建市場化運作的電子元器件和集成電路國際交易中心，打造電子元器件、集成電路企業和產品市場準入新平台，促進上下遊供應鏈和產業鏈的集聚融合、集群發展。

《特別擧措》還明確，支持電子元器件和集成電路企業入駐交易中心，鼓勵國內外用戶通過交易中心採購電子元器件和各類專業化芯片，支持集成電路設計公司與用戶單位通過交易中心開展合作。

（校對/李梅）