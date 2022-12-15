陸千億美元挺晶片？中芯國際：沒收到通知 一直有補貼

對於市場傳聞大陸官方將投資規模超千億美元規模的資金扶持大陸國內晶片業，據21世紀經濟報導，大陸晶片大廠中芯國際投資者關係部門相關人士回應稱，「現在媒體都在傳，但是我們公司沒有收到具體的文件通知，我們一直有國家補貼的。」而另一家晶片廠芯源微投資者關係部門相關人士稱，「一直是傳聞，我們沒有接到相關訊息，不太確定這個消息的真偽。」

此前，市場有傳聞稱大陸官方擬投資總規模1,430億美元（約新台幣4.4兆元）扶持大陸國內晶片企業，主要用於鼓勵中國企業購買本土半導體設備，提供20%採購成本補貼。該計劃將持續5年，通過補貼和稅收減免等形式，最快有望在2023年第１季實施。證券時報報導，多位業內人士表示並未聽聞，也有質疑可能是「炒冷飯」，炒作和匯總過往國家扶持集成電路產業的投資事項。

中美科技戰仍在延燒，特別美國今年以來加大力道對陸半導體產業進行制裁。美國在8月通過並生效《2022晶片與科學法案》中，提出對半導體製造以及半導體設備廠商進行補貼，提供25%的先進製造業投資稅收抵免，但接受投資稅收抵免的企業不得在中國等地擴建半導體生產設備；另外，美國商務部產業和安全局（BIS）在10月7日修改出口管制條例，進一步限制大陸獲得先進計算晶片、開發和維護超級計算機以及製造先進工藝的能力。