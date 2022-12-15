房市恐未觸底 大陸11月70城房價延續跌勢

大陸國家統計局15日公布大陸11月70個大中城市銷售價格數據，各線城市商品住宅銷售價格月增率下降，一線城市年增率漲幅回落、二三線城市年增率降勢趨緩。其中，新房銷售價格較上月下降的城市有51個，比上月減少7個；二手房銷售價格較上月下降城市有62個，與上月相同。而有16城新房價格較上月上漲，杭州領跑。

大陸國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀指出，11月一線城市新房和二手房銷售價格月增率分別下降0.2%和0.4%，降幅比上月均擴大0.1個百分點；二線城市新房和二手房銷售價格月增率分別下降0.2%和0.4%，降幅比上月均收窄0.1個百分點。

另，從年增率來看，11月70個大中城市中，新房和二手房銷售價格年增率下降城市分別有51個和64個，個數均與上月相同。其中，一線城市新房和二手房價格年增了分別上漲2.5%和1.2%，漲幅比上月均回落0.1個百分點；二線城市新房銷售價格年減1.2%，降幅較上月收窄0.1個百分點；二手房銷售價格年減3.2%，降幅與上月相同。

此前，大陸第三方房產調研機構中指研究院發布「百城價格指數報告」指出，受經濟下行壓力、多地疫情反覆等因素影響，11月百城房價跌幅擴大，房價尚未觸底。數據顯示，大陸全國100個城市新房價價格月減0.06%，跌幅較10月擴大0.05個百分點，且已連續5個月下跌；二手房價格已連續7個月下跌，較上月下跌的城市數量為75個。