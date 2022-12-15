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陸旅遊業復甦現曙光 旅遊平台攜程Q3利潤轉虧為盈

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
烏魯木齊絲綢之路冰雪風情節14日開幕，宣告當地冬季旅遊活動正式開始。圖為開幕式上演出的哈薩克舞蹈「姑娘追」。 中新社
烏魯木齊絲綢之路冰雪風情節14日開幕，宣告當地冬季旅遊活動正式開始。圖為開幕式上演出的哈薩克舞蹈「姑娘追」。 中新社

大陸旅遊平台攜程集團15日公布今年第3季財報顯示，淨營收為人民幣69億元，年增29%；淨利潤為人民幣2.45億元，比起去年同期虧損人民幣8.68億元，實現轉虧為盈。此外，報告期間的大陸國內整體酒店預訂量恢復到疫情前2019年水平，國內酒店預訂收入年增25%。隨著大陸國內跨省間跨境疫控藩籬解除、國際旅遊限制將逐步放寬，大陸旅遊市場復甦可期。

財報顯示，攜程集團主營業務加速回暖。其中，住宿預訂收入年增32%；交通年增44%；旅遊度假業務收入年增率相對穩定；商旅管理業務收年增9%。

在大陸國內業務上，攜程表示，今年6月發布的第九版疫情防控方案對於暑期旅遊市場起到一定的提振效果。帶動7月攜程集團國內酒店預訂較2019年增長20%；儘管8月受到疫情反覆拖累旅遊市場復甦進程，8月預定量仍保持正增長。

攜程指出，今年以來預訂周期縮短、本地預訂增速加快成為大陸國內酒店預訂市場的主要特徵。今年第3季，攜程大陸本地酒店預訂量較2019年同期增長約六成。同時，攜程國內長途酒店預訂較上期增長逾130%。

國際業務部分，攜程國際平台第3季整體機票預訂量年增超過100%，亞太地區機票預訂量較2021年增長超過四倍。今年第3季，國際平台海外酒店預訂量較2019年同期增長45%，已是連續3季超過2019年水平。

酒店 疫情 人民幣

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