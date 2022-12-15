山西煤企增產 明年拚加速

在加快復工復產的背景之下，中國大陸能源大省山西，把煤企增產增供，作為首要目標，同時將煤礦智能化改造，視為明年增產的利器。

中新社報導，山西省政府新聞辦13日舉行記者會，詳解《山西省加快復工復產和服務業復甦若干措施》（簡稱若干措施）。

寒潮降溫拉動能源需求。在若干措施中，山西將全力保障能源安全穩定供應作為首要措施，明確安排重點煤炭企業增產增供，加快煤礦智能化改造，為明年煤炭產量增長奠定基礎。

山西省能源局副局長苗還利介紹，進入11月以來，山西疫情多點散發。其間，受部分職員不能到班、運輸不暢等影響，部分能源企業出現停產停工。

苗還利表示，在復工復產背景下，山西分類施策，對因疫情導致停產停工的煤礦，減少驗收環節和程序，由企業自行驗收，應復盡復。 11月下旬，山西省能源局聯合公安、交通、衛健委等組成5個督導組，就鐵路運力不足、公路交通過度管控、職員不能正常到班等問題專項督導，有效緩解疫情對能源保供造成的影響。 苗還利說，煤電企業受疫情影響較小，目前沒有因疫情停產的發電企業，但部分企業電煤運輸受阻、庫存下降。

「我們密切監測煤電企業電煤庫存，並多方協調，幫助煤電企業解決運輸困難，增加電煤供應量。」苗還利表示，針對電網企業，將強化輸變電設施維護管理，提高應急保障的能力，確保電既可以發得出、還可以送出去。

目前，山西能源企業復工復產節奏明顯加快。苗還利說，山西停產停工能源企業最高時達到67個。截至12月8日，已減少到12個。