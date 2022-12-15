陸多個城市房市 出現回溫跡象

中國指數研究院13日發布報告顯示，11月，中國大陸多個核心城市二手房交易活躍度提升，其中，南京、杭州、天津二手房成交量止跌回升。不過，10個主要城市二手房價環比仍處於下行通道。

中新社報導，中指報告指出，深圳、南京、杭州、成都、天津等多地11月二手房成交量回升。其中，深圳11月二手住宅共成交近2200套，為下半年單月最高。11月，深圳二手住宅價格環比下跌0.37%，已連續20個月下跌。

首套房認房不認貸、二套房首付比例降低等政策，促進杭州二手房市場需求釋放。報告指出，11月杭州（含蕭山、餘杭）二手住宅成交量有所回升，結束自今年7月起的四連降態勢。

11月杭州市場上降價房源增多，二手住宅價格的環比繼續下跌，跌幅擴大至0.41%。

南京二手房市場整體呈現以價換量態勢。11月，南京二手住宅成交套數超7000套，環比止降轉增，增幅超20%，結束了8月以來的三連降。11月南京二手住宅價格環比下跌0.72%，已連續9個月下跌。

11月，成都優化區域限購措施，天府新區成都直管區、成都高新區西部園區等10餘個區域，統一為一個住房限購區，加上二套房首付比例下調，一定程度上促進當地二手房需求釋放。當月成都二手住宅成交量約13800套，環比增幅超10%。 11月，天津二手房成交量超9500套，環比止降轉增，增幅約18%。上海二手住宅成交量環比基本持平。同期，北京、廣州、重慶受疫情影響，二手房市場交易相對冷清。

另據諸葛找房數據研究中心發布的數據，2022年11月，該機構重點監測的10個城市二手住宅成交54369套，環比結束連續3月的下跌，轉升12.2%，同比上升28.42%。

據該機構監測，蘇州、杭州、深圳11月二手住宅成交量環比漲幅位居前三，漲幅均超過25%。