疫情後首發 新疆經貿團訪中亞
新疆維吾爾自治區政府組織的經貿代表團和商貿合作工作組12日晚從烏魯木齊出發，開展為期10天的中亞之行。
中新社報導，十天期間經貿團將出訪哈薩克、塔吉克、吉爾吉斯、烏茲別克，進行一系列經貿合作活動。
代表團由新疆有關部門和重點企業組成，是新冠疫情以來新疆首個出訪的政府經貿團組，著眼同有關國家政府部門和地區、企業開展對話交流，進一步深挖合作潛力。
「新疆與中亞五國山水相連，互為重要傳統經貿合作夥伴，互利合作具有獨特地緣優勢，潛力大、空間足。」新疆商務廳區域合作處處長劉波表示，代表團將充分利用出訪交流機會，在暢通國際物流通道、加強基礎設施互聯互通、產業投資、產能合作、貿易促進、人文交流、友城合作等多個領域與外方開展務實交流，鞏固合作優勢，培育新業態新領域合作增長點。
此次出訪，代表團將在哈薩克舉辦「中國新疆—哈薩克經貿投資合作推介會」，推介雙方投資環境、投資項目規劃和優惠政策，為雙方企業合作搭建平台，促成一批合作項目簽約。
數據顯示，前10個月，新疆對一帶一路沿線國家和地區進出口1763.9億元（人民幣，下同），增長65.4%，佔同期新疆外貿進出口總值的90.6%，拉動新疆外貿總體增長57.4個百分點。
同期，對中亞五國進出口1484.9億元，增長65%。
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