中越農產貿易熱絡 廣西外貿回升

南寧海關13日通報，伴隨中（中國大陸）越（越南）農產品合作日益密切，廣西農產品進出口形勢轉好，2022年前11個月，廣西對越南進出口農產品128.7億元（人民幣，下同），同比增長33.1%。

中新社報導，據南寧海關介紹，今年以來，越南百香果、榴槤、香蕉、燕窩等多種農產品相繼獲准輸大陸，雙方農產品貿易合作空間不斷拓寬，占同期廣西農產品進出口總值的23.6%。今年9月起，廣西月度進出口農產品增速轉正，11月進出口值及增速均達年內最高。

中越農產品貿易的熱絡，利好廣西外貿企穩回升。南寧海關當天提供的數據顯示，2022年前11個月，廣西外貿進出口額達5894.6億元，同比增長7.6%。其中，11月，廣西外貿延續強勁增勢，進出口760.7億元，同比增長32.7%，出口額連續5個月漲幅超五成。

在主要貿易夥伴中，廣西對一帶一路沿線國家保持較好增勢。今年前11個月，廣西對東協進出口2461.7億元，月度增速連續5個月保持兩位數增長；對沙烏地阿拉伯、印度、俄羅斯分別進出口194億元、70.3億元、68.1億元，同比分別增長11倍、107.8%、292.5%。

據南寧海關介紹，今年以來，北部灣港新開通8條外貿航線，並開通阿聯酋—欽州—蘭州、東南亞—欽州—西安等鐵海聯運線路；11月份，北部灣油品吞吐量突破千萬噸大關，航行在北部灣港和粵港澳大灣區之間的支線集裝箱運輸線路——兩灣快航正式上線。

北部灣港經濟效益逐步釋放，推動前11個月南寧、北海、欽州、防城港4市合計進出口2939.4億元，同比增長22%。其中，欽州市進出口同比增長166.7%，增速居廣西第一。

宅經濟商品持續熱銷，亦是廣西外貿主要亮點之一。今年前11個月，廣西共出口上述商品133.6億元，同比增長35.7%，其中，家具及其零件、手機、遊戲機及其零附件等商品出口均實現倍增。