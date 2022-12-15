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陸二手車交易 前11月逾1461萬輛

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國汽車流通協會13日披露，2022年前11月，二手車累計交易量1461.15萬輛，同比下降8.49%，累計交易金額為9755.73億元（人民幣，下同）。

中新社報導，2022年11月，大陸二手車市場交易量127.84萬輛，交易量環比下降5.43%，同比下降17.18%，交易金額為769.38億元。

中國汽車流通協會指出，11月二手車市場受各地疫情多發及氣候等多方因素影響，線下集客及跨區域流通持續放緩，市場需求轉弱，單月同比呈現兩位數下降。

對於12月市場的預期，中國汽車流通協會認為，隨著天氣轉冷和秋收完成，農村地區的購車熱情會得到釋放，二手車實現在大中型城市向三、四線城市和廣大農村市場的梯次利用，大大降低了汽車消費門檻，也有效擴大了整個汽車消費的大盤。此外，共同富裕政策的推動和城市化進程的持續，縣鄉市場出行需求引發的購買力較前期會持續回升，也將成為後期市場的主要驅動力。

另外，大陸國務院聯防聯控機制印發的《關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》，明確指出不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼，不再開展落地檢，這無疑是對二手車市場恢復活力的重大利好，為促進車輛、人員的跨區域流通提供了極大便利。這些都為12月的二手車市場注入新的活力。

疫情 新冠肺炎 共同富裕

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