大陸首個營商環境建設廳 海南揭牌

海南省營商環境建設廳13日在海口揭牌成立。這是中國大陸首個營商環境建設廳。

中新社報導，海南省營商環境建設廳是正廳級省政府組成部門，融合了海南省政府辦公廳電子政務辦公室、省發展和改革委員會、省政府政務服務中心、省大數據管理局等部門相關職責，負責統籌推進營商環境、政務服務、數據共享、社會信用建設，強化營商環境建設的頂層設計，強化數位化改革的示範引領，強化協調推進放管服改革，強化社會信用體系基礎支撐，強化構建全方位的企業服務體系，強化建立營商環境問題處理跟蹤督辦機制等六個方面工作。

海南省營商環境建設廳廳長陳際陽表示，該廳將聚焦法治化、國際化、便利化和公開透明可預期的要求，持續推進營商環境建設各項任務，多推出具有影響力、深受市場主體歡迎的創新性、標誌性成果，把營商環境打造成為海南自貿港的突出優勢。

創一流營商環境是高質量高標準建設海南自貿港的目標要求。《海南自由貿易港建設總體方案》提出，到2025年海南營商環境總體達到大陸國內一流水平，到2035年營商環境更加優化。近年來海南聚焦營商環境建設的重點領域和關鍵環節，持續推動體制機制完善，加強制度集成創新，市場主體的獲得感和滿意度大幅提升。截至今年第三季度末，海南市場主體增速連續31個月位居大陸第一。

陳際陽說，海南成立大陸首個省級營商環境建設廳，也是行政體制的重大改革，為解決當前營商環境建設領域存在的突出問題提供海南方案。