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維港論壇 探討深港風投發展

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

香港有限合夥基金協會主辦的第二屆維港論壇13日在香港舉行，多名特區政府官員、經濟學家和立法會議員出席，共同探討大陸和香港風投創投發展、香港創科產業發展，以及明年全球經濟展望。

中新社報導，香港特區政府財經事務及庫務局局長許正宇在論壇上表示，《關於支持前海深港風投創投聯動發展的十八條措施》支持符合條件的香港機構更容易在大陸落地，讓我們直接參與大陸的風投市場，大陸的風投機構也能在香港上市，非常便利。

他指出，深港合作不是零和博弈，而是要發揮各自的地區優勢，結合起來把市場越做越大，這也是推出十八條措施的動機，對深港甚至大灣區都有利。

深圳市委常委、前海管理局局長曾湃通過線上發言時稱，十八條措施為深港風投創投聯動發展帶來新機遇。我們將深化深港金融市場互聯互通，助力香港強化國際資產管理中心功能；擴大金融對外開放，持續打造優質的產業載體，積極爭取私募股權和創投領域對外開放政策在前海落地，鼓勵企業投資香港科技創新企業，增強企業發展動能；並且營造市場化、國際化一流營商環境。

香港 立法會

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