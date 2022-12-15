長沙招商新政 最高獎勵2千萬人民幣

湖南長沙發布《長沙市進一步加強招商引資的若干政策措施》十二條招商新政，拿出真金白銀圍繞先進製造業集群和22條工業產業鏈、三類500強及外資企業、生產型外貿企業向全球進行重點招商，單個項目符合多個獎勵條款的可累加享受獎勵，獎勵金額累計不超過2000萬元（人民幣，下同）。

中新社報導，長沙市政府13日召開記者會解讀招商新政十二條。長沙市商務局局長鄭平表示，此次招商新政主攻方向是「1+2+N」先進製造業集群和22條產業鏈，主要目標是世界500強、中國500強、民營500強企業，突破重點是外資企業、生產型外貿企業。

長沙「1+2+N」產業集群，重點打造一個工程機械世界級先進製造業集群，創建先進儲能材料、新一代自主安全計算系統等兩個國家級先進製造業集群，發展培育先進計算、生物醫藥和高端醫療設備、智能網聯汽車、智能終端、人工智能等N個省級先進製造業集群。

本次新政支持引進重大先進製造業項目，圍繞「1+2+N」先進製造業集群和22條產業鏈，引進高精尖項目、產業鏈關鍵項目。對投資強度、科技含量、經濟貢獻、發展前景等綜合評價為優秀的新引進先進製造業項目，最高獎勵1000萬元。

支持招大引強，長沙鼓勵世界500強、中國500強、民營500強企業來長投資項目，對其在長企業最高獎勵1000萬元。截至目前，長沙吸引了180家「世界500強」企業落戶，105家境外「世界500強」投資布局。

支持引進外向型項目，長沙鼓勵外資企業以新設、增資、股權併購、利潤轉投等方式進行投資，同時鼓勵生產型外貿企業來長投資項目，最高獎勵500萬元。今年1至10月，長沙實際使用外資超過30億美元、對外實際投資額超過9億美元，均居大陸中部省會第一。

本次招商新政，長沙還提出強化要素保障，將從金融、土地、人才等企業最關心、最急需的方面發布針對性措施，明確發揮產業基金引導作用，建立貸款重點招商項目白名單，優先保障重大招商項目用地需求，加大新引進重點招商項目人才支持。