快訊

新生稀缺轉攻舊生 大學寒假轉學考「升溫」規則也大改

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兩岸貨運夯 廈門開通第三條兩岸海運快遞通道

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
廈門近期開通第三條兩岸海運快件通道，是到台中港的路線。（圖／取自「台港澳e鷺通」微信公眾號）
廈門近期開通第三條兩岸海運快件通道，是到台中港的路線。（圖／取自「台港澳e鷺通」微信公眾號）

廈門對台灣的海運快件又有新航線開闢，除了高雄與台北外，如今又新開通往台中港的通路，意味著廈門到台灣已有三條海運快遞航線。

據廈門台港澳辦微信公眾號「台港澳e鷺通」12日發布的消息稱，日前一批四貨櫃箱的海運快件（即快遞）乘「中遠之星」輪登陸台中港，直送台中港海運快件專區，這標誌著廈門對台海運快件開啟了新通道。

消息稱，廈門與台灣之間的海運快件主要經南向通道（廈門—金門—高雄）和北向通道（平潭—台北），在台北港或高雄港的快遞專區通關後，再轉運至其他城市。但受限於台北和高雄的地理位置，很多需中轉的快件時效打了折扣。如今台中港通道係在一南、一北兩條通路的基礎上，新增的通道，該通道距離最短、時效最快、成本最低，中遠之星可以「朝發夕至」。

據中新社報導，閩台輪渡公司貨運部經理洪俊傑稱，如今新通道的打通，通過點對點直航模式，以海運集裝箱為運輸容器，不僅大大增加了快件運載量，也有效降低運輸成本。

公開資料顯示，早在2014年2月，廈門便獲准試點開展對台海運快件業務。據關務署2014年的公告，兩岸快遞貨物以台灣「海運快遞專區」對大陸「海運快件物流中心」為主，簡化報關手續，達到快速通關目標。

疫情後兩岸人員往來雖受阻，但貨運與快遞往來則有不少的成長。財政部關務署高雄關務長陳木榮日前表示，小三通客運因疫情暫停，但貨運量不減反增，進口貨物金額增幅達9成，海運快遞專區貨櫃也增加超過2倍。

此前據中新社報導，截至今年4月27日，廈金航線海運快件船舶共出入境177航次，進出口快件量1,570集裝箱，年比增長達13倍。

廈門 航線 疫情 金門 小三通

延伸閱讀

赴廈門商談返台 陳玉珍：周五協調助金酒補齊文件

相關新聞

大陸擬以擴大內需刺激經濟 發布戰略規劃綱要

受到疫情衝擊以及外部需求疲軟影響，大陸經濟明顯承壓。對此，大陸中央計劃以擴大內需來刺激經濟，並發布了相關規劃綱要。

兩岸貨運夯 廈門開通第三條兩岸海運快遞通道

廈門對台灣的海運快件又有新航線開闢，除了高雄與台北外，如今又新開通往台中港的通路，意味著廈門到台灣已有三條海運快遞航線。

華為跟寧德時代簽約 優先採用寧德動力電池

據寧德時代微信號消息，寧德時代新能源科技公司與華為公司14日在福建寧德簽署合作備忘錄，華為將優先採用寧德時代的動力電池。

救經濟！ 陸頒2022到2035年擴大內需戰略

在調整新冠疫情防控政策後，為穩定經濟發展動能，中共中央、大陸國務院近日印發「擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年）...

亞洲首批加密貨幣ETF來了 16日登陸港交所

香港正積極建設虛擬資產金融定價和交易中心，也有新的進展，一批虛擬資產ETF即將在本月16日登陸港交所，這也將是亞洲首批虛...

美中競爭之際 吉利汽車旗下極氪汽車意外赴美IPO

在港股掛牌的吉利汽車旗下極氪汽車宣布已申請到美國掛牌上市，在美中競爭升溫及在美國的中概股陸續回到陸港上市之際，極氪汽車的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。