救經濟！ 陸頒2022到2035年擴大內需戰略

在調整新冠疫情防控政策後，為穩定經濟發展動能，中共中央、大陸國務院近日印發「擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年）」，提出要讓消費和投資規模再上新台階，完整內需體系全面建立，同時，新型工業化、資訊化、城鎮化、農業現代化基本實現。

據央視報導，中共中央、大陸國務院近日印發「擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年）」。內容指出，堅定實施擴大內需戰略、培育完整內需體系，是加快構建以中國大陸國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局的必然選擇，是促進中國大陸長遠發展和長治久安的戰略決策。

為此，展望2025年，綱要設定的遠景目標包括：消費和投資規模再上新台階，完整內需體系全面建立；新型工業化、資訊化、城鎮化、農業現代化基本實現，強大大陸國內市場建設取得更大成就，關鍵核心技術實現重大突破，以創新驅動、內需拉動的大陸國內大循環更加高效暢通。

同時，目標實現城鄉居民人均收入再邁上新的大台階，大陸中等收入群體顯著擴大，基本公共服務實現均等化，城鄉區域發展差距和居民生活水平差距顯著縮小，大陸全體人民「共同富裕」取得更為明顯的實質性進展；改革對內需發展的支撐作用大幅提升，高標準市場體系更加健全，現代流通體系全面建成；中國大陸參與全球經濟合作和競爭新優勢持續增強，大陸國內市場的國際影響力大幅提升。

綱要也提到，為錨定上述2035年遠景目標，在十四五時期（2021到2025年），擴大內需戰略的主要目標有：促進消費投資，內需規模實現新突破；完善分配格局，內需潛能不斷釋放；提升供給質量，大陸國內需求得到更好滿足；完善市場體系，激發內需取得明顯成效；暢通經濟循環，內需發展效率持續提升。

據報導，綱要提出要堅持問題導向，對有效供給能力不足、分配差距較大、流通體系現代化程度不高、消費體制機制不健全、投資結構仍需優化等難點部署重點任務，並從全面促進消費、優化投資結構、推動城鄉區域協調發展等領域提出了要求。