快訊

傳徐國勇接手周玉蔻「辣新聞」時段 民視回應了

國安局3官員拜訪媒體副總 趁機詐2千元餐費緩刑2年

上海超級工廠停產Model Y？ 特斯拉：內容不屬實

集微網／ 集微網
近日，一份特斯拉內部備忘錄在網路流傳。這份備忘錄顯示，特斯拉上海超級工廠將暫停生產Model Y車型，時間是在今年12月25日至2023年1月1日期間。 路透社
近日，一份特斯拉內部備忘錄在網路流傳。這份備忘錄顯示，特斯拉上海超級工廠將暫停生產Model Y車型，時間是在今年12月25日至2023年1月1日期間。 路透社

集微網消息，近日，一份特斯拉內部備忘錄在網路流傳。這份備忘錄顯示，特斯拉上海超級工廠將暫停生產Model Y車型，時間是在今年12月25日至2023年1月1日期間。這份備忘錄顯示，特斯拉希望在12月最後三周生產2萬輛左右Model Y車型。據貝殼財經報導，今日特斯拉方面表示，上述內容不屬實。

此前知情人士透露，由於生產線升級和消費者需求放緩，特斯拉公司將從本月底到明年1月初分階段暫停其上海電動汽車超級工廠的生產。其中Model Y的生產中斷可能會持續到1月初。

另一位知情人士還稱，Model 3轎車的生產可能會在農歷新年期間（2023年1月下旬）再次暫停，以便進一步升級和維護設備，以滿足該車型的改款版本。

據悉，今年11月，特斯拉實現累計銷量100291輛，同比增長89%，環比增長40%。其中Model Y銷量接近7萬輛。

特斯拉 上海

延伸閱讀

電動車打電動？特斯拉系統「假期更新」整合Steam 無線手把玩《電馭叛客2077》

受特斯拉股價大跌拖累 馬斯克將世界首富地位拱手讓出

大陸解封利多救不了特斯拉 市值一度跌破5,000億美元

無良特斯拉停堵家門口？ 那就用「哨兵模式」玩死車主叫他移車！

相關新聞

市佔下降 亞培宣布逐步停止在陸嬰幼兒奶粉業務

美國營養公司品牌亞培中國（Abbott Laboratories）14日在官網發布聲明表示，亞培營養品將進行業務調整，重...

上海超級工廠停產Model Y？ 特斯拉：內容不屬實

集微網消息，近日，一份特斯拉內部備忘錄在網路流傳。這份備忘錄顯示，特斯拉上海超級工廠將暫停生產Model Y車型，時間是在今年12月25日至2023年1月1日期間...

拚經濟！阿里給符條件商家百億規模信用貸臨時額度支持

電商平台阿里巴巴近期推出許多商家幫扶舉措，內容涵蓋解決商家資金、原材料採購、物流保障等各種堵點。阿里巴巴官方14日發文稱...

京東方：數據顯示目前大尺寸LCD面板庫存相對健康

集微網消息，有投資者在互動平台上問及京東方目前面板庫存情況，對此，京東方回應稱，自二季度末起，為維護行業的健康發展，面板行業內普遍開始進行產線稼動率調整，面板廠庫存水位隨之下降。根據諮詢機搆數據，目前大尺寸LCD面板庫存相對健康。

發布白皮書！小米：知識產權問題牽涉地緣政治帶來額外風險

大陸知名手機品牌企業小米集團14日對外發布首部知識產權白皮書。綜合港媒報導，小米集團法務部總經理劉振表示，小米自2014...

中國大陸新經濟ETF起飛 解封題材等三支柱注入強心針

受惠於企業獲利獲得改善、互聯網及防疫政策鬆綁，成為陸港股近期築底反彈的強大支柱。中信中國50ETF（00752）經理人詹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。