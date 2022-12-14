上海超級工廠停產Model Y？ 特斯拉：內容不屬實

集微網消息，近日，一份特斯拉內部備忘錄在網路流傳。這份備忘錄顯示，特斯拉上海超級工廠將暫停生產Model Y車型，時間是在今年12月25日至2023年1月1日期間。這份備忘錄顯示，特斯拉希望在12月最後三周生產2萬輛左右Model Y車型。據貝殼財經報導，今日特斯拉方面表示，上述內容不屬實。

此前知情人士透露，由於生產線升級和消費者需求放緩，特斯拉公司將從本月底到明年1月初分階段暫停其上海電動汽車超級工廠的生產。其中Model Y的生產中斷可能會持續到1月初。

另一位知情人士還稱，Model 3轎車的生產可能會在農歷新年期間（2023年1月下旬）再次暫停，以便進一步升級和維護設備，以滿足該車型的改款版本。

據悉，今年11月，特斯拉實現累計銷量100291輛，同比增長89%，環比增長40%。其中Model Y銷量接近7萬輛。