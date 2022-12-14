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市佔下降 亞培宣布逐步停止在陸嬰幼兒奶粉業務

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
美國營養公司品牌亞培中國（Abbott Laboratories）14日在官網發布聲明表示，亞培將逐步停止中國大陸市場的嬰幼兒和兒童營養品的運營和銷售。（圖╱取自亞培中國官網）
美國營養公司品牌亞培中國（Abbott Laboratories）14日在官網發布聲明表示，亞培將逐步停止中國大陸市場的嬰幼兒和兒童營養品的運營和銷售。（圖╱取自亞培中國官網）

美國營養公司品牌亞培中國（Abbott Laboratories）14日在官網發布聲明表示，亞培營養品將進行業務調整，重點發展醫學營養品業務，並將逐步停止中國大陸市場的嬰幼兒和兒童營養品的運營和銷售。

此外，亞培表示，其在中國大陸的其他業務包括診斷、醫療器械和藥品等領域均不受影響，對中國市場的長期投入沒有改變。

事實上，亞培起初在大陸有一定市佔，甚至是大陸奶粉市場前十名常客。但近年來，大陸由於人口出生率連續下滑，以及國產奶粉品牌快速崛起，奶粉市場競爭迅速加劇，亞培奶粉在中國業務表現並不理想。截至2022年9月的尼爾森數據中，奶粉市佔率前十名中已經沒有亞培的身影。

令亞培雪上加霜的是，近兩年亞培奶粉爭議不斷，先後被曝出現供應短缺和質量問題。今年3月，美國美國食品藥物管理局（FDA）發布調查報告顯示，在美國密西根州斯特吉斯亞培工廠奶粉灌裝室、乾燥區等區域檢出阪崎克羅諾桿菌（阪崎腸桿菌）。為此，亞培召回相關產品。

雖然問題產品未通過一般貿易進入中國，但負面新聞影響了亞培產品聲譽，也對亞培奶粉的銷售帶來一定影響。據亞培財報顯示，今年第三季公司營收104億美元，年減4.8%；利潤14.35億美元，年減31.7%。其中，營養品營收年減14.9%，是亞培四大業務中跌幅最大的一塊。

第一財經報導，獨立乳業分析師宋亮指出，亞培在三四線市場業務拓展並不順利，一、二線市場又受到國內外同行的蠶食，增長困難；近年亞培聲譽因為一些負面事件也受到影響。而在中國市場，相比於其他更賺錢的業務，亞培的嬰幼兒營養業務目前確實有些「雞肋」，主動收縮也在意料之中。

亞培 美國

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