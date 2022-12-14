京東方：數據顯示目前大尺寸LCD面板庫存相對健康

集微網消息，有投資者在互動平台上問及京東方目前面板庫存情況，對此，京東方回應稱，自二季度末起，為維護行業的健康發展，面板行業內普遍開始進行產線稼動率調整，面板廠庫存水位隨之下降。根據諮詢機搆數據，目前大尺寸LCD面板庫存相對健康。

日前友達董事長彭双浪也稱，面板產業確實已到谷底，且這波是L型直接下來，雖然穀底延續多長還很難說，但未來反彈已是可期待，至於反彈速度與時間，還要視近期庫存調整速度。

另外，京東方說明了與榮耀的合作關系，「公司與榮耀保持良好的合作關係，已經與榮耀就包括折曡手機在內的多款產品建立合作關系。此前，公司長期看好產業鏈發展，為加強與客戶聯繫，公司參股了榮耀終端，該投資屬於正常投資行為。」

（校對/王雲朗）