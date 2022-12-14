快訊

傳徐國勇接手周玉蔻「辣新聞」時段 民視回應了

國安局3官員拜訪媒體副總 趁機詐2千元餐費緩刑2年

京東方：數據顯示目前大尺寸LCD面板庫存相對健康

集微網／ 集微網

集微網消息，有投資者在互動平台上問及京東方目前面板庫存情況，對此，京東方回應稱，自二季度末起，為維護行業的健康發展，面板行業內普遍開始進行產線稼動率調整，面板廠庫存水位隨之下降。根據諮詢機搆數據，目前大尺寸LCD面板庫存相對健康。

日前友達董事長彭双浪也稱，面板產業確實已到谷底，且這波是L型直接下來，雖然穀底延續多長還很難說，但未來反彈已是可期待，至於反彈速度與時間，還要視近期庫存調整速度。

另外，京東方說明了與榮耀的合作關系，「公司與榮耀保持良好的合作關係，已經與榮耀就包括折曡手機在內的多款產品建立合作關系。此前，公司長期看好產業鏈發展，為加強與客戶聯繫，公司參股了榮耀終端，該投資屬於正常投資行為。」

（校對/王雲朗）

庫存 京東方 彭双浪

延伸閱讀

中國大陸新經濟ETF起飛 解封題材等三支柱注入強心針

達興材 強攻半導體新材料

友達彭雙浪：面板業已到谷底 明年敲定美國建廠計劃

友達明年初拍板赴北美設廠 彭双浪：最慢2025年量產

相關新聞

市佔下降 亞培宣布逐步停止在陸嬰幼兒奶粉業務

美國營養公司品牌亞培中國（Abbott Laboratories）14日在官網發布聲明表示，亞培營養品將進行業務調整，重...

上海超級工廠停產Model Y？ 特斯拉：內容不屬實

集微網消息，近日，一份特斯拉內部備忘錄在網路流傳。這份備忘錄顯示，特斯拉上海超級工廠將暫停生產Model Y車型，時間是在今年12月25日至2023年1月1日期間...

拚經濟！阿里給符條件商家百億規模信用貸臨時額度支持

電商平台阿里巴巴近期推出許多商家幫扶舉措，內容涵蓋解決商家資金、原材料採購、物流保障等各種堵點。阿里巴巴官方14日發文稱...

京東方：數據顯示目前大尺寸LCD面板庫存相對健康

集微網消息，有投資者在互動平台上問及京東方目前面板庫存情況，對此，京東方回應稱，自二季度末起，為維護行業的健康發展，面板行業內普遍開始進行產線稼動率調整，面板廠庫存水位隨之下降。根據諮詢機搆數據，目前大尺寸LCD面板庫存相對健康。

發布白皮書！小米：知識產權問題牽涉地緣政治帶來額外風險

大陸知名手機品牌企業小米集團14日對外發布首部知識產權白皮書。綜合港媒報導，小米集團法務部總經理劉振表示，小米自2014...

中國大陸新經濟ETF起飛 解封題材等三支柱注入強心針

受惠於企業獲利獲得改善、互聯網及防疫政策鬆綁，成為陸港股近期築底反彈的強大支柱。中信中國50ETF（00752）經理人詹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。