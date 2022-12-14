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大陸數據安全迎強監管 陸工信部將規範數據出境

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸工信部。新華社
大陸工信部。新華社

大陸工信部近日印發《工業和信息化領域數據安全管理辦法（試行）》，其中提到，工業與訊息化領域數據處理者在大陸境內收集和產生的重要數據和核心數據，法律、行政法規有境內存儲要求的，應當在境內存儲，如果需要向境外提供，應當依法依規進行數據出境安全評估。

文件對工業與訊息化領域數據作出了明確定義與範圍界定：包括工業數據、電信數據和無線電數據等。

該辦法也指出，行業監管部門鼓勵數據開發利用和數據安全技術研究，支持推廣數據安全產品和服務，培育數據安全企業、研究和服務機構，發展數據安全產業，提升數據安全保障能力，促進數據的創新應用。

機構分析認為，數據安全將成為未來大陸社會發展重點之一，將衍伸許多機會。中國銀河證券指出，對數據要素掌控和利用能力，已成為衡量國家之間競爭力的核心要素。數據權屬既是重大的現實問題，也是通信行業發展的新機遇。因此，陸方嚴控數據出國出境，為大陸部分企業創造了發展機遇和市場空間，提升了大陸國內數據中心的需求量，有助於通信行業長期安全穩健發展。

招商證券則認為未來以安全多方計算、同態加密、可搜索加密、聯邦學習等為代表的新型密碼技術，將成為保障數據安全的核心技術，貫穿數據安全全生命周期管理，成為保障數據安全的底層核心。

值得注意的是，此前工信部便針對重點領域如智慧網聯汽車領域實行數據安全相關規定，該行業在大陸境內產生的數據依法在境內存儲，如果需要出境，則應當通過出境安全評估。事實上，2021年6月，大陸官方便通過《數據安全法》，內容針對各種重要數據進行出口管理。

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