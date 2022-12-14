疫情與房市疲弱 亞開行下調2023年中國經濟預測至4.3%

亞洲開發銀行（ADB）14日發布《2022年亞洲發展展望》（ Asian Development Outlook 2022），下調今明兩年中國大陸經濟增長預測。料中國今年經濟增長3%，明年增長4.3%，分別較9月預測下調0.3及0.2個百分點，並指出疫情及房地產市場持續疲弱將持續影響中國經濟活動。

對於今明兩年亞洲發展中經濟體的增長預測，亞開行預計今年將放緩至4.2%，較上次預測下調0.1個百分點，是第5次下調預測展望；料明年增長4.6%，比先前預測的4.9%，下調0.3個百分點。主因在於區內經濟面臨俄烏衝突、大陸防疫政策和全球經濟放緩等不利因素衝擊。

亞開行表示，由於俄烏衝突可能令大宗商品價格再次急升，刺激全球通膨並引發進一步貨幣緊縮，因此增長前景風險仍然存在。

亞開行首席經濟學家帕克（Albert Park）表示，亞太地區經濟將持續復甦，不過全球形勢惡化將削減新年度的發展動力。他指出各國政府應更緊密合作來克服新冠疫情的挑戰，並應對食品與能源價格走高的影響，特別是對窮人與弱勢群眾的影響，以確保達到可持續、包容性的經濟復甦。

此前，國際組織紛下調中國明年經濟預測。經濟合作暨發展組織（OECD） 11月預估中國的經濟成長率將從今年的3.3%（較先前預估的3.2%上修）升至明年的4.6%（較先前預估的4.7% 微幅下修）、2024 年為4.1%；國際貨幣組織（IMF）10月將今年中國經濟增長預期下修至3.2%，較4月預估減少1.2 個百分點，2023 年和2024 年料分別增長4.4% 和4.5%。