監測機制改變 陸衛建委即日起不公布無症狀感染者數據

大陸國家衛健委14日表示，當前新冠肺炎核酸檢測實行「願檢盡檢」的策略，許多無症狀感染者不再參加核酸檢測，無法準確掌握無症狀感染者的實際數量，因此即日起不再公布無症狀感染者數據。

中疾控應急中心主任李群針對上述政策進一步說明，當前許多無症狀感染者、輕症感染者不再參加核酸檢測，而是在家以抗原篩劑檢測並居家治療，也無需去醫療機構就診，因此相關數據無法納入醫療機構填報量中，故不再公布相關數據。不過，對無症狀感染者，將繼續由基層醫療衛生機構指導居家健康監測，關心其健康狀況並給予相應服務。

至於未來疫情新形勢的監測與報告工作，李群表示，將繼續以中國疾病預防控制訊息系統網路直報為主，做好醫院就診病例監測與報告。同時依託大陸全國流感樣病例監測系統，並輔以重點機構如養老院、學校、精神病院等監測，來作為掌握病毒變化與進行下一步疫情研判。

據陸國家衛健委14日公布最新疫情數據，13日0—24時，大陸31個省本土病例共2249例，境外輸入病例42例，無新增死亡病例。