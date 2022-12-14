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「號角」CMS系統首獲批量訂單 東方風電市場化再進步

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
今年上半年，東方風電市場分額上升至大陸第四。圖為該企業生產的陸上風電機組。圖／本報四川德陽傳真
今年上半年，東方風電市場分額上升至大陸第四。圖為該企業生產的陸上風電機組。圖／本報四川德陽傳真

由東方電氣風電股份有限公司（簡稱「東方風電」）開發的「號角」CMS系統，近日成功獲得184台機組振動、數據監測及故障診斷訂單。

這是該系統獲得的首個批量訂單，向市場化發展邁出更堅實的一步。「號角」CMS系統，是東方新能科技與東方研究院聯合攻關，基於萬餘台風電機組的運行數據和運維經驗，針對風電機組狀態監測系統開發。該系統集成了數據管理、智能診斷、多維度統計預警、機器學習、專家服務等先進演算法和手段，具有硬件通用化、數據開放化、分析標準化等特點，能夠與風電機組主控系統直接通訊，實現即時監測、自動診斷和保護停機等功能。「號角」CMS系統與「哨塔」輕量化預警平台、「新能智維」資訊化系統一起，構成東方新能科技智慧運維體系。

據悉，「號角」CMS系統採用機艙邊緣計算採集器和通用數據接口，在風機側和集控端分別對不同粒度的數據進行篩選和統計分析，既實現了機組實時保護和特徵值計算，又在遠端部署了多尺度演算法，充分發揮了大數據深度分析優勢。根據用戶需求，「號角」CMS系統可以提供葉片、傳動鏈、塔筒、變槳軸承等多種狀態監測服務，為風電機組安全運行保駕護航。

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