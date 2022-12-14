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建設中國—東協人才城 廣西南寧發布人才新政

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

廣西南寧市官方12日宣布，該市從引育「高精尖缺特」人才、提升創新創業平台能級、促進大中專院校畢業生在南寧就業發展等方面，制定發布46條人才新政。南寧市圍繞建設面向東協開放合作的國際化大都市的目標定位，正加快建設中國—東協人才城。

中新社報導，南寧市委常委、組織部部長陳川當日在記者會上稱，南寧發展的最大潛力是開放，最優路徑是合作。為更大力度引進、服務好海外人才，南寧市在「邕江計劃」中增設海外人才專項，給予海（境）外人才創新創業大賽獲獎項目落地獎勵。此前，南寧制定了專門的實施辦法，為海外人才在邕創業提供工作、生活、留居保障。 　　

陳川稱，近年隨西部陸海新通道、中國（廣西）自由貿易試驗區南寧片區、臨空經濟示範區等重大開放平台落戶，南寧大力推動中國—東協跨境產業融合發展。平陸運河的開工建設，更是「給南寧帶來一片海」，南寧政策紅利持續釋放，發展勢頭強勁，企業布局南寧、搶占東協市場正當其時。

據悉，此次發布的南寧人才新政，對院士等頂尖人才進入南寧市重點產業、重點領域開展創新創業的，符合條件的最高可獲得人民幣1000萬元項目資助，特別重大的頂尖人才項目按照一事一議給予特殊支持；對在行業內具有領先地位的領軍人才及團隊，可以給予最高人民幣500萬元項目資助。

東協 創業 人民幣

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