國門鬆綁 陸今年遊客將破2千萬

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

2022中國旅遊集團化發展論壇於11-12日召開。論壇期間發佈的《中國入境旅遊發展年度報告（2022-2023）》指出，預計2022年全年中國大陸將接待入境遊客超過2000萬人次。

中新社報導，報告指出，今年以來，更多國家和地區取消或進一步放寬國際旅行限制，被壓抑的國際旅行需求得到有效釋放，國際旅遊業呈加速反彈趨勢。在此背景之下，大陸入境旅遊復甦的政策窗口逐步打開。

一是入境隔離政策持續優化，入境集中隔離時間進一步縮短。二是入境簽證政策逐步放寬。三是大陸進一步放鬆對國際航班的管制，11月份取消入境航班的熔斷機制，有效保障了國際航班的較快恢復。 　　

與此同時，潛在赴大陸旅遊的需求明顯回升。根據谷歌搜索數據顯示，2022年，海外對赴大陸航班和住宿的搜索量較2021年同期有明顯回升。尤其在2022年6月以來，伴隨著大陸入境隔離、簽證政策的放寬，加之國際航班數量的持續增多，海外對赴大陸航班和住宿的搜索量顯著上升。

根據海外民眾一般會提前3到6個月就開始計劃旅遊的習慣來說，這一數據預示著，2023年大陸的入境旅遊市場很可能將會出現顯著恢復。

報告預計2022年全年大陸接待入境遊客將超過2000萬人次。伴隨大陸疫情防控經驗更加豐富，疫情防控更加科學化和精準化，有序恢復將是未來入境旅遊發展的主基調。未來，入境簽證、隔離政策還有放寬餘地，更多國際航線正在恢復，預計2022年將成為入境旅遊市場觸底反彈的一年。

國際航班 隔離 簽證

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