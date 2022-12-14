廣汽埃安 首登超級獨角獸企業榜

由廣州市科學技術局指導，廣州市科技創新企業協會主辦的2022年廣州獨角獸創新企業榜單近日發布。大陸新能源汽車企業廣汽埃安以超過人民幣1,000億元的估值，成為廣州第一家超級獨角獸企業，也成為大陸國企混改成功指標之一。

今年共計174家企業入選榜單。其中，有23家企業入選「獨角獸」創新企業；82家企業入選「未來獨角獸」創新企業； 51家企業入選「種子獨角獸」企業；50家企業入選「高精尖」企業。

特別是廣汽埃安，作為一家新能源汽車企業，近年迎來了高速發展，這次以超過人民幣1,000億元的估值，成為廣州第一家超級獨角獸企業。

廣州的「獨角獸」創新企業覆蓋了資訊技術、人工智慧、先進製造等6個行業領域。近三年，這些獨角獸創新企業營業收入平均增長率為30.13％。廣州「未來獨角獸」創新企業主要集中於資訊技術和生物醫藥，約占58.54％。「種子獨角獸」企業主要分佈在資訊技術、生物醫藥、先進製造三個領域，占比達62.75％。「高精尖」企業則主要集中在資訊技術和生物醫藥。

廣州智慧網聯與新能源汽車產業集群近來蓬勃發展，入榜企業中智慧網聯汽車產業鏈相關企業達到了20多家，包括：廣州自動駕駛、智慧網聯汽車領域的龍頭企業廣汽埃安、文遠知行、小馬智行等；超級快充領域的奧動新能源、巨灣技研等；研發生產汽車關鍵領域的晶片及產品的致能科技、芯聚能半導體等企業，而華勝科技和巴圖魯則聚焦汽車後服務市場。

此外，2019年以來，廣州連續發布多個推動生物醫藥產業發展的政策措施，助力生物醫藥產業高品質發展，使廣州市生物醫藥產生聚集效應，入榜生物醫藥企業數量達到38家，占全部入榜企業21.84％。