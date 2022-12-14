拚經濟復甦 廣東加速走出疫情

在大陸服裝行業有著舉足輕重地位的廣州海珠中大紡織商圈12日正式復業，不少攤主、拉貨客商、物流小哥等重返布匹市場，開始忙碌起來。這是廣東加快恢復經濟增長的縮影之一。

中新社報導，包機赴海外搶訂單、製造業項目動工建設、各大商圈市場大門打開…大陸經濟第一大省廣東正通過一系列措施加快復工復產，努力走出近三年疫情陰霾，推動經濟回歸正軌。

近日，2家商業協會和22家企業參與的佛山經貿代表團完成為期10天的歐洲之行，談回超過5億元（人民幣，下同）的意向訂單。這是2020年新冠疫情發生以來，廣東省首個地市政府帶隊組織企業家出境交流的經貿代表團。

近三年受疫情影響，佛山企業海外活動大幅減少，有企業反映訂單呈下降趨勢。市商務局有關負責人稱，佛山企業此次及時走出去，增強了與歐洲客戶的黏性，為穩外貿注入了新的信心。

廣東也是大陸外貿大省，企業對「出海」期盼尤為強烈，而通過包機赴海外開展經貿交流、參加實體展覽，是廣東為穩住外貿基本盤推出的舉措之一。今年11月以來，廣東以汽車、家電、消費電子等為重點，在全球開展系列產銷對接活動，近期已組織了多批企業代表，包機赴新加坡、馬來西亞等國參展，搶回全球訂單。

12月中旬，廣東還將組織149家企業共283人赴阿拉伯聯合大公國參加2022年第十三屆中國（阿聯酋）貿易博覽會，這也將是近年來大陸規模最大的包機出國參展團。

「廣東不斷升級『粵貿全球』品牌工程，包機組團出海參展就是其中新舉措之一。」廣東省商務廳廳長張勁松稱，廣東將搶抓機遇，多措並舉，資助企業赴境外參展、打造線上廣東商品境外展覽平台、支持線下代參展等多項新策，發力百展萬企到境外，穩住廣東外貿外資基本盤。

一頭連著訂單，一頭連著生產，「世界工廠」正全力推進復工復產，努力奪回疫情下失去的三年。在廣東各地，轟隆隆的馬達聲重新響起，曾因疫情影響按下暫停鍵的工廠按下了快進鍵。

在廣州的廣重集團汽輪機分廠車間內，一線工人正在完成汽輪機產品製造有關工序，這些產品將用於巴基斯坦費薩拉巴德的生物質發電項目。

在湛江，廣東能源友好五一農場太陽能復合項目施工現場一派火熱，該項目有望今年12月底併網發電，將成為廣東省最大的單體容量太陽能發電站。