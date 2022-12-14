富力創辦人涉賄 在英被捕
華南地產圈代表房企富力集團證實，富力地產創始人、聯席董事長及總裁張力為了拿下在加州的商務合約，在陸宴請美國舊金山前公共事業部主管，並為其提供酒店住宿而被指控涉嫌行賄，在英被捕，正面臨引渡美國程序。受到該消息影響，富力13日在港股跌超10%。
有消息指出，張力已以1,500萬英鎊保釋，並向美方就引渡提出異議。且上述天價保釋金中，富力地產將提供1,000萬英鎊，張力個人提供500萬英鎊。但該消息13日遭到富力否認，稱集團並無就保釋提供任何保證金。
綜合陸媒報導，該案為美國舊金山公共事業部原主管努魯（Mohammed Nuru）貪腐案，努魯在舊金山任職期間曾不斷從承包商、開發商等處收受賄賂。有消息指向，富力地產就Z&L Properties擁有位於舊金山的高端住宅項目能更快獲得批准而向努魯行賄，方法包括請吃飯、免費旅遊、禮物和福利等等，但上述說法遭富力否認。
富力在2021年陷入債務危機，隨後其進行積極自救，大量出售資產、實施債務重組以期獲得喘息空間。而富力在11月10日才迎來135億元境內公司債券整體展期成功，為大陸首家完成境內外債券全部展期的房企。不過，張力行賄一案可能使富力的債務危機雪上加霜。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言