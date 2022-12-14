富力創辦人涉賄 在英被捕

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

華南地產圈代表房企富力集團證實，富力地產創始人、聯席董事長及總裁張力為了拿下在加州的商務合約，在陸宴請美國舊金山前公共事業部主管，並為其提供酒店住宿而被指控涉嫌行賄，在英被捕，正面臨引渡美國程序。受到該消息影響，富力13日在港股跌超10%。

有消息指出，張力已以1,500萬英鎊保釋，並向美方就引渡提出異議。且上述天價保釋金中，富力地產將提供1,000萬英鎊，張力個人提供500萬英鎊。但該消息13日遭到富力否認，稱集團並無就保釋提供任何保證金。

綜合陸媒報導，該案為美國舊金山公共事業部原主管努魯（Mohammed Nuru）貪腐案，努魯在舊金山任職期間曾不斷從承包商、開發商等處收受賄賂。有消息指向，富力地產就Z&L Properties擁有位於舊金山的高端住宅項目能更快獲得批准而向努魯行賄，方法包括請吃飯、免費旅遊、禮物和福利等等，但上述說法遭富力否認。

富力在2021年陷入債務危機，隨後其進行積極自救，大量出售資產、實施債務重組以期獲得喘息空間。而富力在11月10日才迎來135億元境內公司債券整體展期成功，為大陸首家完成境內外債券全部展期的房企。不過，張力行賄一案可能使富力的債務危機雪上加霜。

舊金山 債務危機 美國

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