陸11月社會融資 增量1.99兆人民幣

大陸央行12日發布金融數據顯示，初步統計，2022年11月份社會融資規模增量為1.99兆元（人民幣，下同），比上年同期少6109億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.14兆元，同比少增1573億元。1至11月，社會融資規模增量累計為30.49兆元，比上年同期多1.51兆元。

中新社報導，從社會融資規模存量來看，該數據在2022年11月末為343.19兆元，同比增長10%。從結構看，11月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的61.5%，同比高0.4個百分點。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬認為，企業債券融資、政府債融資和表內人民幣貸款是11月新增社會融資規模較去年同期減少的主要拖累項。11月中下旬債市大幅調整，基準利率快速上行導致企業融資成本上升，企業債券取消發行較多，企業直接融資同比大幅下滑3410億元。

中國銀行研究院研究員梁斯亦指出，政府債券融資規模放緩與專項債額度已基本用盡有關，企業債券融資規模大幅下降與11月債市波動加大、市場預期不穩有關。股票融資788億元，同比少506億元。

梁斯稱，需要關注的是，四季度以來監管部門相繼發布了不少支持政策。更為重要的是，12月份以來，疫情防控措施不斷優化，這將會刺激更多信貸需求，推動經濟運行逐步向正常的狀態回歸。整體看，雖然年內金融數據出現明顯反彈概率不大，但隨著政策效果持續顯現，明年金融數據有望出現走強。