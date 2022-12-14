中原糧倉 河南糧食產量1357億斤

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

「中原糧倉」河南今年糧食總產量近1358億斤（大陸一斤約0.5公斤），這也是該省糧食總產量連續六年穩定在1300億斤以上。

中新社報導，大陸國家統計局12日公佈的數據顯示，2022年河南省糧食總產量1357.88億斤，僅次於黑龍江，位居全大陸第二位。其中，河南上年洪澇災害造成減產，今年恢復性增產49億斤。 　　

2013年，河南省糧食總產量跨越1200億斤大關，2017年河南省糧食總產量跨越1300億斤大關。2021年，面對夏秋特大洪澇災害，河南省全年糧食產量達到1308.84億斤，連續五年穩定在1300億斤以上。 　　

十年來，河南用佔全大陸1/16的耕地，生產了全大陸1/10的糧食，其中小麥佔1/4強，牢牢守住了中原糧倉。

耕地是糧食生產的「命根子」。據河南省統計局統計顯示，近年來，河南全省糧食播種面積常年穩定在1.6億畝以上，其中小麥播種面積穩定在8500萬畝以上。

同樣，「望天田」變成「高產田」，也為河南糧倉越堆越高不斷加持。從2012年開始，河南率先開展大規模高標準農田建設，截至2021年底，已累計建成高標準農田7580萬畝，佔全省耕地面積的六成以上。

小麥 黑龍江

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