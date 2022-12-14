主動出擊 大陸多省出海搶訂單

中國大陸多省開啟出海「搶訂單」進行式。

中新社報導，據不完全統計，截至目前，包括廣東、浙江、江蘇、四川、海南、山東等地都已組織外貿企業奔赴歐洲、東南亞、中東、日本等地，主動尋覓海外商機，拓展國際訂單資源。

有的企業已經把生意帶了回來。比如，由深圳市商務局組織的多批境外參展包機（艙）近日先後返程，來自醫療器械及科技行業的深圳企業代表團分別前往多國參加國際展會和開展商務交流活動，2022（雅加達）智能科技展團組達成意向訂單約4500萬美元，德國杜塞爾多夫醫療展團組收穫訂單金額超4200萬美元，後續合作持續洽談中。

有的地方在嚐到甜頭後，選擇乘勝追擊。11月17日至23日，蘇州市商務局組織開展了赴日包機服務工作，赴日之旅成果豐碩，拿下超過10億元人民幣的新訂單。

12月9日至18日，蘇州市商務局繼續組織開展赴法國、德國包機服務。此次蘇州經貿團組包含外貿企業和招商人員超200人，計劃與西門子、克諾爾、法孚、凱輝基金等世界500強、全球行業主要企業、知名國際金融機構開展溝通交流，並在法國、德國召開一系列專題宣介會。

報導稱，熱情奔赴全球各地的經貿團，帶著決心和信心搶訂單，也在向外界傳遞出中國大陸經濟鮮活的生機與復甦的韌性。

為響應各地政府組團搶訂單，阿里巴巴旗下跨境電商平台阿里國際站開啟專項行動，將於近期開始推出至少100場「數位化混展」為主的海外展會，覆蓋包括美國、德國、英國、日本、新加坡、澳洲、土耳其、印度、巴西、杜拜等十餘個重要外貿目標市場。

據悉，上述海外展會將通過與當地展方合作或平台自主舉辦，採用線下實體展會和線上數位展會聯動的方式，讓外貿企業輕量化、低成本地精準觸達海外專業買家，高效拓展海外市場。

據悉，這100場數位化海外展會中，包括了美國拉斯維加斯消費電子展（CES）、日本東京雜貨展、德國慕尼黑太陽能展、德國漢諾威工博會、土耳其國際建材展、英國（伯明翰）國際汽車零配件及售後服務展等海外知名線下展會，涵蓋運動、服裝、消費電子、新能源、建材、汽配、機械等類目。

「獨自出國參展頂級展會，基本上十幾萬元（人民幣）起步，對我們中小外貿商家來說還是一個不小的成本。」一位外貿商家表示，這幾年疫情雖然阻擋了大家走出去的腳步，對獲取新客戶、新訂單有一定影響，但這幾年身邊做外貿的朋友，無論是主動還是被動，在數位化外貿內功的修煉上都有提升，通過VR Showroom、實時直播等數位化展示方式，方便海外買家線上考察工廠實力、產品品質等。